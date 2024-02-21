Не оправдывайте собственный страх

Но вот чему нет оправдания – это низменные попытки оправдать свой страх демагогией о "коррупции в Украине, о том, что не за что воевать, о том, что дети чиновников не воюют".

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В Украине есть коррупция, это правда. Но разве коррупционеры умирали в Буче и Мариуполе? Некоторые дети чиновников действительно уклоняются от мобилизации, но это ли дети чиновников были расстреляны в Ирпене и Херсоне?

Война идет не за чиновников, не за президента. Война идет за выживание Украины. За выживание украинцев. За мажоров как раз не стоит волноваться, им нестрашны российские казематы. Они, скорее всего, смогут их избежать в случае поражения. Тем более, что в "батальоне Монако" еще много вакансий, как и в "теробороне Вены".

Но изменилось бы что-то, если бы каждый день мобилизовали по депутату или сыну депутата? Даже учитывая тот факт, что наши депутаты в подавляющем большинстве еще слишком молоды, чтобы иметь детей мобилизационного возраста. Нет, не изменило.

Потому что те же люди, которые сейчас скрывают свой страх словами "почему я должен мобилизоваться, когда депутаты – нет", говорили бы, что "конечно, депутатов мобилизовали, но они точно получили блатные места". Ведь страх бы никуда не делся. Страх толкал бы и дальше искать поводы и отмазки. Страх – это нормально. Ложь и лицемерие, под которой пытаются скрыть страх – вот что плохо.

Альтернатива мобилизации одна – геноцид

Мобилизация нужна не Зеленскому или Сырскому, депутатам или чиновникам. Она нужна простым украинцам, которые могут не пережить приход в собственный город или село российской армии. Мобилизация – это супер непопулярно. Власть охотно бы избежала ее, если бы был другой вариант.

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Да, власть иногда действует нелепо. Да, власть могла бы лучше объяснять и коммуницировать мобилизацию. Но может ли это быть оправданием? Меняет ли это сам факт того, что на Украину нападает враг, которого надо остановить. Меняет ли это тот факт, что Россия, если дать ей возможность, организует геноцид украинцев, от Харькова до Львова?

Есть ли альтернатива мобилизации? Только геноцид. Не коррупция, а именно геноцид. Не от украинских чиновников, а от солдат Владимира Путина. Может ли бестолковость коммуникации от власти быть оправданием вашего страха? Он же порожден не коммуникацией, он был с вами всегда, прятался в дебрях вашей души и вышел на волю в тот момент, когда почувствовал угрозу.

Если бы Украина была только о коррупции, Россия давно бы нас захватила

В Украине есть коррупция. Но Украина это не только о коррупции, это поняли даже в Европе после 24 февраля. Даже после годов российской пропаганды, которой очень помогали украинские чиновники-коррупционеры. Пропаганды, которая рассказывала, что в Украине есть только коррупция и больше ничего.

Но мы знаем, что это неправда. Мы знаем, что россияне, когда приходят, опираются именно на коррупционеров. Но при том убивают они не коррупционеров. Убивают они именно тех людей, которые и олицетворяют настоящую Украину. Когда кто-то смеет говорить, что "за что я буду воевать, когда есть коррупция", то он обесценивает жертвы сотни тысяч людей. Светлых. Сильных. Мужественных. Добрых. Людей, которые и являются лицом Украины. Именно тем лицом, которое хочет стереть с лица земли Путин.

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Путин не воевал бы с Украиной, где была бы коррупция и только, потому что с коррупционерами россияне всегда умели договариваться. Но нет. Война идет за выживание украинцев. Это прекрасно продемонстрировал сам Путин в своем интервью. Так что не надо этих низменных аргументов, что нам не за что бороться. Просто скажите, что вы не готовы бороться. Просто признайте это.

Комментатор с "Интера" или община Космача ничем не отличаются. И те, и те демонстрируют как страх может разрушать душу, как быстро под действием страха человек деградирует. Мы видели это в Новых Санжарах, мы увидели это в Космаче. Животный страх, который превращает человека в животное, стирая сотни и тысячи лет эволюции в одну секунду.

Не надо искать оправдания таким действиям. Там нет идеологии или борьбы за справедливость. Потому что справедливость здесь всегда будет в формате "кто-то, но не я". Это не о справедливости. Это о страхе. А может и о самой сущности человека, которая до этого скрывалась. Разве что комментатору "Интера" могли заплатить россияне, а община Космача действовала самостоятельно.

Распространять демотивационные тезисы, которые очень перекликаются с российской пропагандой – это ничтожно и не достойно. Если ты уже сбежал из Украины, то просто признай, что ты сделал это ради себя. Не ищи общественно приемлемое объяснение, не аргументируй это борьбой за справедливость. Потому что твоя низость очевидна.