Андрій Садовий поділився добрими новинами. Він розповів про нового очільника Центру надання послуг учасникам бойових дій.

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Що сказав мер

Міський голова Львова розповів про ветерана Андрія Жолоба, який тепер керуватиме Центром надання послуг учасникам бойових дій.

Він майже два роки працював лікарем-командиром медичної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади. До мобілізації Андрій був лікарем-травматологом та журналістом, а зараз також є лідером панк-рок гурту "Бетон",

– написав Садовий.

За його словами, найважливішим є той факт, що Жолоб має досвід війни та хоче допомагати нашим захисникам.

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До слова, ветеран Андрій Жолоб був ведучим ефіру та діджеєм радіо "Люкс ФМ", а також працював у клінічній лікарні "Львівської залізниці" на посаді лікаря-травматолога.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став військовим медиком та почав лікувати наших захисників. 43-річний доктор Жолоб має позивний "Бетон".

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