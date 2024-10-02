Галицкий районный суд Львова отправил Стахива под стражу без права внесения залога на 60 суток, то есть до 30 ноября. Принять это решение удалось с пятой попытки.

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Сам Остап Стахив после решения суда заявил, что будет подавать апелляцию.

Адвокат Стахива – Михаил Магарский отказался уточнять информацию об апелляции, пишет hromadske.

"Узнаете, журналисты напишут об этом первыми, еще до того, как подадим", – значил Магарский.

Что происходило на суде

На суд Остап Стахив пришел со своими сторонниками, он снова сравнивал себя с диссидентами и заявил о политических преследованиях.

Стахив заявлял, что на самом деле "спасал человека", которого якобы "били" работники ТЦК, и именно поэтому и распространил местоположение отдела ТЦК на Ровенщине.

К слову, о подозрении Стахиву сообщили еще 25 сентября. В тот же день Галицкий районный суд Львова проводил судебное заседание об избрании ему меры пресечения, но сам Стахив на него не явился. Как и на заседание суда 27 сентября.