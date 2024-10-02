Галицький районний суд Львова відправив Стахіва під варту без права внесення застави на 60 діб, тобто до 30 листопада. Ухвалити це рішення вдалося з п'ятої спроби.

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Сам Остап Стахів після рішення суду заявив, що подаватиме апеляцію.

Адвокат Стахіва – Михайло Магарський відмовився уточнювати інформацію про апеляцію, пише hromadske.

"Дізнаєтесь, журналісти напишуть про це першими, ще до того, як подамо", – значив Магарський.

Що відбувалось на суді

На суд Остап Стахів прийшов зі своїми прихильниками, він знову порівнював себе з дисидентами та заявив про політичні переслідування.

Стахів заявляв, що насправді "рятував людину", яку начебто "били" працівники ТЦК, і саме тому й поширив місце розташування відділу ТЦК на Рівненщині.

До слова, про підозру Стахіву повідомили ще 25 вересня. Того ж дня Галицький районний суд Львова проводив судове засідання про обрання йому запобіжного заходу, але сам Стахів на нього не з'явився. Як і на засідання суду 27 вересня.