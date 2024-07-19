Продолжается специальная полицейская операция для задержания стрелка. Полицейские проверяют транспорт на выездах из города.

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Во Львове ввели оперативный план "Перехват" / Фото Суспільне

На выезд из Львова проверяют авто: видео

Информация о задержании стрелка

Около 22:00 в сети писали о стрельбе и задержании нападавшего на Ирину Фарион. Эту информацию опровергли правоохранители.

"Информация о стрельбе во Львове не подтверждается. Задержание на видео,, которое распространяется в Telegram-каналах, не связано с нападением на Ирину Фарион. Поиски нападавшего продолжаются", - говорится в сообщении Нацполиции Украины.

Что известно о покушении на Фарион