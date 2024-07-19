Продолжается специальная полицейская операция для задержания стрелка. Полицейские проверяют транспорт на выездах из города.
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Во Львове ввели оперативный план "Перехват" / Фото Суспільне
На выезд из Львова проверяют авто: видео
Информация о задержании стрелка
Около 22:00 в сети писали о стрельбе и задержании нападавшего на Ирину Фарион. Эту информацию опровергли правоохранители.
"Информация о стрельбе во Львове не подтверждается. Задержание на видео,, которое распространяется в Telegram-каналах, не связано с нападением на Ирину Фарион. Поиски нападавшего продолжаются", - говорится в сообщении Нацполиции Украины.
Что известно о покушении на Фарион
- Сегодня, 19 июля, во Львове стреляли в Ирину Фарион. У 60-летней общественного деятеля огнестрельное ранение в голову. Сейчас она в реанимации, ее состояние тяжелое.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на языковеда. Он заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего.