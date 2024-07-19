Триває спеціальна поліцейська операція для затримання стрільця. Поліцейські перевіряють транспорт на виїздах з міста.
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Інформація про затримання стрільця
Близько 22:00 у мережі писали про стрілянину та затримання нападника на Ірину Фаріон. Цю інформацію спростували правоохоронці.
"Інформація про стрілянину у Львові не підтверджується. Затримання на відео, що шириться в Telegram-каналах, не повʼязане із нападом на Ірину Фаріон. Пошуки нападника тривають", — мовиться у повідомленні Нацполіції України.
Що відомо про замах на Фаріон
- Сьогодні, 19 липня, у Львові стріляли в Ірину Фаріон. У 60-річної громадської діячки вогнепальне поранення в голову. Наразі вона у реанімації, її стан важкий.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на мовознавицю. Він заявив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник СБУ Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника.