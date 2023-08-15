Мэр Львова Андрей Садовый сказал, что местные власти будут оказывать денежную поддержку детям, потерявшим на войне родителей.
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Город будет помогать ребенку до совершеннолетия
Андрей Садовый отметил, что община должна заботиться о детях, потерявших самых родных.
Фактически каждый день у нас есть похороны, где мы прощаемся с нашими героями. Самый сложный момент, когда я выражаю соболезнования, особенно соболезнования детям. Маленьким детям, потерявшим своих родителей,
– сказал мэр города.
Теперь тем детям, которые потеряли на войне папу или маму, город будет выплачивать годовую стипендию в размере 50 тысяч гривен.
Совместно с депутатами городского совета мы приняли решение, что мы устанавливаем годовую стипендию в размере 50 тысяч в год,
– сказал Андрей Садовый.
Денежные средства будут выделяться на ребенка раз в год до момента, пока он не достигнет 18-летнего возраста. Деньги можно будет потратить на образование или оздоровление малышей.