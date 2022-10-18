Возле McDonald's на улице Черновола собралась масштабная очередь, сообщает 24 канал. В то же время, в сети сообщают, что такие же очереди – возле заведений на проспектах Свободы и Шевченко.
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Люди признаются, что за эти месяцы очень соскучились по еде из McDonald's. Пришли даже те, кто обычно не часто выбирает фастфуд.
Очередь возле McDonald's во Львове: видео Алекса Сторожука для 24 канала
Очередь в McDonald's во Львове / Фото Алекса Сторожука для 24 канала
С наступлением темноты люди не разошлись / Фото Алекса Сторожука для 24 канала
Львовяне в очереди за бургерами / Фото Алекса Сторожука для 24 канала
Во время военного положения заведения McDonald's будут работать только до 21:00.
Очереди фиксируют не только среди желающих заказать еду в заведении. На макдрайве тоже собралось много автомобилей. Они образовали на улице пробку. Люди в это время не теряют оптимизма и шутят о продаже выгодных мест в очереди на макдрайве.
Те, кто уже осознал, что сегодня может не успеть заказать бургер и картошку фри, не огорчаются. Говорят, что завтра вернутся и займут себе место возле окошка для предварительных заказов.
Во Львове возобновили работу 4 заведения
В настоящее время во Львове возобновили работу 4 заведения по адресу:
- проспект Шевченко, 7
- проспект Черновола, 12
- проспект Свободы, 35
- село Сокольники, улица Стрыйская, 30А.
Заведения принимают гостей и работают на доставку. Возвращение McDonald's стало для украинцев отличным подарком. Люди рассказывают, что очень соскучились по атмосфере заведения и любимым бургерам.
Кроме того, возвращение McDonald's – символ того, что ситуация в стране и ее экономике стабилизируется.