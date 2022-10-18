Біля McDonald's на вулиці Чорновола зібралася масштабна черга, повідомляє 24 канал. Водночас у мережі повідомляють, що такі ж черги – біля закладів та проспектах Свободи та Шевченка.

Зауважте У Києві відкрили ще 5 ресторанів McDonald’s

Люди зізнаються, що за ці місяці дуже скучили за їжею з McDonald's. Прийшли навіть ті, хто зазвичай не часто обирає фастфуд.

Черга біля McDonald's у Львові: відео Алекса Сторожука для 24 каналу



Черга до McDonald's у Львові / Фото Алекса Сторожука для 24 каналу



​З настанням темряви люди не розійшлися / Фото Алекса Сторожука для 24 каналу



Львів'яни у черзі за бургерами / Фото Алекса Сторожука для 24 каналу

Під час воєнного стану заклади McDonald's працюватимуть лише до 21:00.

У Львові відновили роботу 4 заклади

Наразі у Львові відновили роботу 4 заклади за адресами:

проспект Шевченка, 7

проспект Чорновола, 12

проспект Свободи, 35

село Сокільники, вулиця Стрийська, 30 А.

Заклади приймають гостей та працюють на доставку. Повернення McDonald's стало для українців чудовим подарунком. Люди розповідають, що дуже скучили за атмосферою закладу та улюбленими бургерами.

Окрім того, повернення McDonald's – це символ того, що ситуація в країні та її економіці стабілізується.