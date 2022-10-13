Як обіцяли в компанії, ресторани McDonald’s в Україні відкриваються поетапто. Тож і у столиці починають працювати закриті на початку вторгнення ресторани.

До теми Вже пускають відвідувачів: де в Україні відкрився McDonald's

Де відновили роботу нові ресторани McDonald’s

З 13 жовтня ресторани McDonald’s запрацювали за такими адресами:

проспект Степана Бандери, 12-а (станція метро "Почайна"),

вул. Оноре де Бальзака, 2-а (ТРЦ "Глобал"),

вул. Миколайчука, 16,

пл. Героїв Бреста, 5,

вул. Архітектора Вербицького, 1 (ТРЦ "New Way").

Загалом закладів McDonald’s у Києві, де можна поласувати свіженьким бургером, станом на сьогодні відкрито 20. А наступним містом відновлення роботи анонсували Львів.

Відновлення роботи McDonald’s: що відомо

20 вересня в Києві розпочали роботу перші заклади McDonald’s. Спершу вони працювали лише у форматі доставки.

Згодом у столиці почали відкривати все нові заклади харчування компанії. Попереднього разу анонсували початок роботи 9 жовтня.

Зазначимо, що після відновлення роботи McDonald's помітно зросли ціни ледь не на всі позиції. Так, до 24 лютого гамбургер коштував 28 гривень, а зараз – 49 гривень, а чизбургер подорожчав із 32 до 57 гривень.

До теми – Більше про те, як у Києві запрацювали перші ресторани МакДональдз: дивіться відео