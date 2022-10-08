Як і повідомляли, ресторани відкривають поетапно. Тож, до уже працюючих закладів доєднались ще два – поблизу станцій метро "Лівобережна" і "Житомирська".

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Ресторани відкриються за адресами: вулиця Євгена Сверстюка, 1 (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138 (станція метро "Житомирська").

Раді повідомити про відкриття ще двох МакДональдз у Києві. Заходьте скуштувати улюблену "фрі" або замовляйте доставку з Glovo,

– йдеться у повідомленні.

Усі відкриті ресторани доступні для відвідувачів, також працює мак-драйв, а також доставлення Glovo.

Відкриття ресторанів McDonald's на Заході України

Хороші новини сьогодні почули не лише жителі столиці. У пресслужбі анонсували відкриття ресторанів на Заході країни.

В інших областях відновлення роботи наразі не планується – у зв'язку з великими ризиками безпеки.

МакДональдс завжди піклується про безпеку наших відвідувачів та працівників. Перш ніж прийняти рішення про відкриття, ми довго обговорювали зі спеціалістами з безпеки, представниками уряду та постачальниками, в яких регіонах це можна зробити максимально безпечно та відповідально. Поки заклади відкриватимуться у Києві та на Заході країни,

– повідомили в компанії.

Коротко про відновлення роботи McDonald’s

20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s. 27 вересня – ще сім. Водночас вони працювали лише у форматі доставки.

30 вересня компанія оголосила про відкриття перших 10 залів у Києві.

Після відновлення роботи McDonald's у Києві помітно зросли ціни на улюблені позиції. До війни гамбургер коштував 28 гривень, а зараз – 49 гривень, чизбургер подорожчав із 32 до 57 гривень.

Більше про це Чизбургер за 57 гривень та БігМак за 101: наскільки зросили ціни в McDonald's

Більше про те, як у Києві запрацювали перші ресторани МакДональдз: дивитись відео