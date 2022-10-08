Как и сообщалось, рестораны открывают поэтапно. К 10 уже работающих заведений присоединились еще два – вблизи станций метро "Левобережная" и "Житомирская".

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Рестораны откроются по адресам: улица Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и проспект Победы, 138 (станция метро "Житомирская").

Рады сообщить об открытии еще двоих МакДональдз в Киеве. Заходите отведать любимую "фри" или заказывайте доставку из Glovo,

– говорится в сообщении.

Все открытые рестораны доступны для посетителей, также работает мак-драйв, а также доставка Glovo.

Открытие ресторанов McDonald's на Западе Украины

Хорошие новости сегодня услышали не только жители столицы. В пресс-службе анонсировали открытие ресторанов на Западе страны. В других областях возобновления работы пока не планируется – в связи с большими рисками безопасности.

МакДональдс всегда заботится о безопасности наших посетителей и сотрудников. Прежде, чем принять решение об открытии, мы долго обсуждали со специалистами по безопасности, представителями правительства и поставщиками, в каких регионах это можно сделать максимально безопасно и ответственно. Пока заведения будут открываться в Киеве и на Западе страны,

– сообщили в компании.

Кратко о возобновлении работы McDonald's

20 сентября в Киеве возобновили работу три первых заведения McDonald's. 27 сентября – еще семь. В то же время они работали только в формате доставки.

30 сентября компания объявила об открытии первых 10 залов в Киеве.

После возобновления работы McDonald's в Киеве заметно выросли цены на любимые позиции. До войны гамбургер стоил 28 гривен, а сейчас – 49 гривен, чизбургер подорожал с 32 до 57 гривен.

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