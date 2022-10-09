Тепер кияни та гості міста, які вирішили прогулятися Поштовою площею, зможуть перекусити в McDonalds.
До теми Вже пускають відвідувачів: де в Україні відкрився McDonald's
Де відкрили ще 3 ресторани McDonalds у Києві
Відтепер ресторани McDonalds додатково запрацювали за такими адресами:
- Станція метро Поштова, Боричів узвіз, 10-а;
- Станція метро Осокорки, проспект Бажана 8;
- ТРК "Проспект", вулиця Хоткевича Гната, 1-в.
Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни мережа найвідоміших фастфудів McDonalds призупинила роботу в Україні. Восени McDonalds почали поступово відкривати заклади в Україні, проте поки що лише у Києві. Станом на 9 жовтня у столиці працює 15 закладів McDonalds.
У компанії повідомили, що Львів – наступний.
Як McDonalds працюватиме під час повномасштабної війни
- У залах ресторанів встановили автоматичну аудіосистему, яка сповіщатиме про повітряну тривогу,
- При оголошенні повітряної тривоги ресторани зачинятимуться, тому треба буде покинути приміщення закладу,
- Ресторани продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після скасування повітряної тривоги, адже необхідно підключити та налаштувати обладнання,
- При скасуванні повітряної тривоги менш ніж за годину до закриття заклад повторно не відчинятиметься.