Тепер кияни та гості міста, які вирішили прогулятися Поштовою площею, зможуть перекусити в McDonalds.

До теми Вже пускають відвідувачів: де в Україні відкрився McDonald's

Де відкрили ще 3 ресторани McDonalds у Києві

Відтепер ресторани McDonalds додатково запрацювали за такими адресами:

Станція метро Поштова, Боричів узвіз, 10-а;

Станція метро Осокорки, проспект Бажана 8;

ТРК "Проспект", вулиця Хоткевича Гната, 1-в.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни мережа найвідоміших фастфудів McDonalds призупинила роботу в Україні. Восени McDonalds почали поступово відкривати заклади в Україні, проте поки що лише у Києві. Станом на 9 жовтня у столиці працює 15 закладів McDonalds.

У компанії повідомили, що Львів – наступний.

Як McDonalds працюватиме під час повномасштабної війни