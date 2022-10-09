Теперь киевляне и гости города, решившие прогуляться по Почтовой площади, смогут перекусить в McDonalds.

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Где открыли еще 3 ресторана McDonalds в Киеве

Теперь рестораны McDonalds дополнительно заработали по следующим адресам:

Станция метро Почтовая, Боричев спуск, 10-а;

Станция метро Осокорки, проспект Бажана 8;

ТРК "Проспект", улица Хоткевича Гната, 1-в.

Напомним, что в начале полномасштабной войны сеть самых известных фастфудов McDonalds приостановила работу в Украине. Осенью McDonalds начали постепенно открывать заведения в Украине, однако пока только в Киеве. На 9 октября в столице работает 15 заведений McDonalds.

В компании сообщили, что Львов – следующий.

Как McDonalds будет работать во время полномасштабной войны