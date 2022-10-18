Зауважимо, що про відкриття чотирьох закладів McDonald's у Львові напередодні повідомили на офіційній сторінці мережі у твітері. Згодом публікація зникла, що могло бути пов'язаним з тим, що у день відкриття по всій Україні пролунала повітряна тривога.

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Які заклади McDonald's у Львові вже працюють

На сайті мережі ресторанів повідомили, що у Львові запрацювали заклади за такими адресами:

проспект Шевченка, 7

проспект Чорновола, 12

проспект Свободи, 35

село Сокільники, вулиця Стрийська, 30 А



На сайті опублікували адреси закладів McDonald's, які працюють / Скриншот

Нагадаємо, що у тизерній публікації, яка натякала на відкриття закладів, йшлося про ресторан на проспекті Свободи, що біля Оперного театру. Але, як з'ясувалося, мережа вирішила потішити усіх без винятку львів'ян і гостей міста.

Увага! Заклади працюють як для відвідування гостей, так і на доставку. Тож переполоху, який спостерігався у Києві у перший день, не буде.

У Львові вишикувалися черги

Як зазначив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, він не думав, що відкриття McDonald's буде настільки важливим для львів'ян. Водночас він наголосив, що заклад нікуди не дінеться. Такими словами він прокоментував "просто армагедон на Чорновола". Депутат також додав, що рух по Липинського практично стоїть. Це означає, що багато охочих також завітати на McDrive.

На проспекті Шевченка також черги. З журналістами 24 каналу поділилися світлинами, на яких видно людей, котрі стоять біля закладу. Відомо, що це лише частина охочих поласувати смаколиками, на які очікували майже 8 місяців. Решта відвідувачів – уже всередині McDonald's.



Біля закладу на проспекті Шевченка теж черга / Фото Романа Хемича



Деякі відвідувачі вже потрапили у сам заклад / Фото Філоненко Олесі

Оскільки по своє замовлення можна прийти особисто, кур'єрів біля ресторанів швидкого харчування немає. Та й на самих сервісах з доставки заклад не доступні для замовлення в них страв.

Нагадаємо, що 20 вересня перші заклади McDonald's відчинили свої двері для відвідувачів на Лівому березі у Києві. Спочатку вони працювали лише на доставку у співпраці з Glovo. Зауважимо, що замовлень було настільки багато, що очікувати на омріяний смаколик доводилося ледь не годинами.

Задля справедливості зауважимо, у чому важливість повернення McDonald's до України. Це один із сигналів того, що ситуація в країні та її економіці стабілізується. Але ми нагадуємо, що з відкриттям ресторанів швидкого харчування ризики ракетних атак нікуди не зникли. Пам'ятайте, що у випадку повітряної тривоги слід вирушати до укриття та перебувати там до відбою.

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