Кроме того, в области открыли еще и смотровую башню. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Во Львовской области открыли около 100 километров вело- и пешеходных трасс

По словам Козицкого, эти трассы и башню открыли в месте, где пролегает маршрут "ВелоБескидов". Как он отметил, это первый развитый туристический проект, победивший в конкурсе на финансирование из Государственного фонда регионального развития.



Во Львовской области открыли около 100 километров вело- и пешеходных трасс / Фото с телеграмм-канала Максима Козицкого



Велосипедные трассы на Львовщине / Фото с телеграмм-канала Максима Козицкого

Глава Львовской ОВА выразил благодарность Государственному агентству по развитию туризма, общинам Трускавца, Борислава и Сходницы, компании "Интер-Буд-Инвест", и отдельно – велосообществу, выступившему локомотивом этого проекта.

Я очень хотел бы, чтобы можно было взять детей, сесть на велосипеды и проехаться по современной, безопасной, обустроенной дороге от Мариуполя и до Трускавца. А потом подняться на 15-метровую башню на горе Цюхов Верх, созерцать величие наших Карпат и отдавать себе отчет, на какой прекрасной земле мы, украинцы, живем,

– отметил Козицкий.

Он добавил, что сегодня эту мечту многих украинцев еще немного приблизили.



Обзорная башня во Львовской области / Фото с телеграмм-канала Максима Козицкого

Напоследок Козицкий подчеркнул, что уверен в том, что сегодняшнее событие – это только начало развития Карпат как центра велосипедного туризма.

Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев

Львов с начала войны принимает множество вынужденных переселенцев. Да, в городе открыли уже третий модульный городок для них. Его назвали Марияполис – в честь блокадного Мариуполя.

Благодаря этому еще 370 украинцев из регионов, где продолжаются активные боевые действия, будут иметь временный дом со всем необходимым для жизни. Поселок состоит из 94 домиков, подаренных польским правительством. Кроме того, там есть детская и спортивная площадка.

По словам мэра Львова Андрея Садового, модульный городок возник там, где греко-католическое конгрегация Отцов Салезиан Святого Ивана Боско собиралось строить школу. Теперь они будут обеспечивать жителей питанием, оказывать духовную поддержку, а также организуют досуг для детей.