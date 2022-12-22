Масштабную схему хищения бюджетных денег разоблачили правоохранители из СБУ и БЭБ. Фигурантам дела уже сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

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Суть схемы

В СБУ сообщили, что должностные лица организовали незаконное возмещение налога на добавленную стоимость местным предприятиям. Такая схема должна была позволить им "вывести" из государственного бюджета более 40 миллионов гривен, если бы вовремя не отреагировали правоохранители.

Следствие установило, что к своей схеме налоговики привлекли аффилированные коммерческие структуры, занимающиеся импортом товаров широкого потребления и их продажей. Далее для реализации замысла коммерсанты продавали оптовые партии товара за наличные деньги, а в налоговой отчетности прописывали, что им не удалось ничего продать. Так что товар якобы хранился на складах.

Следующим шагом "предприниматели" формировали заявку на бюджетное возмещение НДС, ведь они уже уплатили его при импорте, но якобы не смогли продать товар. Поэтому по закону претендовали на возмещение. А дальше "в игру вступали" налоговики, которые во время проверки соответствующих документов принципиально не замечали ни отсутствия товара, ни отсутствия складов, где он должен храниться.

Когда же средства за НДС возвращались предпринимателям, их представители выводили их в тень и конвертировали в наличные деньги через подконтрольные фирмы.

Фигурантам сообщили о подозрении

Следствие установило, что налоговики в условиях действия военного положения не только пытались неправомерно возместить из государственного бюджета НДС на огромную сумму, но и действовали вопреки своим предварительным выводам о невозможности такого возмещения по делу.

Чтобы собрать необходимые доказательства, правоохранители провели обыски по местам жительства и работы подозреваемых. К делу оказалось причастно руководство Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области, а именно:

начальник налоговой службы,

его заместитель,

главный государственный инспектор.

В отношении налоговиков осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве и исследуются другие факты возможной неправомерной деятельности. Также фигурантам дела сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" и решается вопрос об избрании меры пресечения.