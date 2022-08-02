О взрывах сообщили в 18:24. В местных телеграм-каналах пишут, что в области взвился дым.
Важно Над Винницкой областью работает ПВО: 2 вражеские ракеты сбили
В целом воздушная тревога во Львовской области длилась больше часа, отбой объявили в 18:30. Сирены звучали по всей Украине.
Взрывы в других областях
В Винницкой области жители тоже слышали взрывы. Глава местной ОВА Сергей Борзов сообщил, что сработали силы ПВО. Над регионом сбили 2 ракеты.
Звуки взрывов также звучали в Николаевской и Кировоградской областях. Однако официальной информации нет. Предполагают, что в областях тоже могло сработать ПВО.
Предыдущий удар по Львовщине
Ночью 25 июня русские войска запустили десятки ракет по Украине. На Львовщину полетели 6 из них, но 2 сбили ПВО. россияне снова атаковали Яворовский полигон.
Кроме Львовщины, "прилеты" были по окрестностям Житомира и Десни на Черниговщине.
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