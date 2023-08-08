Украинцев призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое воздушной тревоги.
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Воздушная тревога началась около 17:53. Затем она распространилась на всю территорию Украины.
Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Слет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги,
– отметили в Воздушных силах ВСУ.
Кроме того, людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео результаты работы ПВО. За это можно получить наказание. К слову, в Одессе задержали двух горе-"блоггеров", выложивших в сеть запрещенные кадры. Теперь за видеосъемку им грозит до 8 лет лишения свободы.
Серия отбоев началась в 18.30.