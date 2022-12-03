Сначала воздушную тревогу объявили в Николаевской области около 13:20. Уже через час красными стали и другие регионы, в том числе столица.
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В каких областях раздалась воздушная тревога
- В Киеве и Киевской области
- В Полтавской области,
- В Черкасской области,
- В Харьковской области,
- В Кировоградской области
- В Днепропетровской области,
- В Николаевской области,
- В Донецкой области,
- В Запорожской области.
Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Там она продолжается, не прекращаясь, уже более 242 суток – от 4 апреля.
В пределах 14:55 – 15:00 во всех регионах, кроме Луганской области, объявили об отбое.
Что случилось
Около 12 дня мониторинговая группа сообщила об активности авиации в восточных областях, однако пока неясно, связано ли это с объявленными тревогами. Однако в 13:58 в Краматорском районе Донецкой области раздались взрывы.
В Никопольском районе Днепропетровской области в то же время объявили угрозу артиллерийских обстрелов.