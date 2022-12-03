Спершу повітряну тривогу оголосили в Миколаївській області, близько 13:20. Вже через годину червоними стали й інші регіони, зокрема столиця.

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У яких областях пролунала повітряна тривога

  • У Києві та Київській області,
  • У Полтавській області,
  • У Черкаській області,
  • У Харківській області,
  • У Кіровоградській області,
  • У Дніпропетровській області,
  • У Миколаївській області,
  • У Донецькій області,
  • У Запорізькій області.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Там вона триває. не припиняючись, вже понад 242 доби – від 4 квітня.

В межах 14:55 – 15:00 у всіх регіонах, окрім Луганської області, оголосили про відбій.

Що трапилось

Близько 12 дня моніторингова група повідомила про активність авіації у східних областях, проте наразі незрозуміло, чи пов'язано це з оголошеними тривогами. Проте о 13:58 у Краматорському районі на Донеччині пролунали вибухи.

На додачу у Нікопольському районі Дніпропетровської області в той самий час оголосили загрозу артилерійського обстрілу.