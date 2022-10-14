Сирены начали гудеть после 11:50. Сначала – в центральных, южных и некоторых северных регионах. Однако около 12:20 в большинстве регионов пошли отбои.

Важно Сегодня Россия может нанести удары по областным центрам, в частности важным объектам, – военные

В телеграм-канале Monitor предупреждают о вероятности запуска ракет или беспилотников с северного направления.

Где объявили воздушную тревогу

Чернигов,

Сумы,

Полтава,

Черкассы,

Кировоград,

Днепропетровск,

Луганск,

Николаев,

Херсон,

Одессы,

Херсонской области.

Россия может нанести ракетные удары

По информации военных Штаба обороны Запорожского края, в День защитника Украины россияне могут наносить очередные массированные ракетные удары. Предупреждали, что 14 октября нельзя игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

Отмечают, что вероятность нанесения ракетных ударов – 90%. Враг может атаковать областные центры, военные объекты, а также критическую инфраструктуру. Не исключают также массированного обстрела позиций по всей линии соприкосновения.

Президент Владимир Зеленский также просил украинцев не рисковать, поскольку российские военные – чрезвычайно коварны. По словам Зеленского, в день, когда мы все будем выражать благодарность нашим военным, оккупанты могут нанести массированный удар как по защитникам нашего государства, так и по другим объектам инфраструктуры.

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