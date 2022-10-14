Сирени почали гудіти після 11:50. Спочатку – у центральних, південних та деяких північних регіонах. Однак близько 12:20 у більшості регіонів пішли відбої.

Важливо Сьогодні Росія може завдати ударів по обласних центрах, зокрема важливих об'єктах, – військові

У телеграм-каналі Monitor попереджали про ймовірність запуску ракет чи безпілотників з північного напрямку.

Де оголосили повітряну тривогу

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Луганська,

Миколаївська,

Херсонська,

Одеська,

Херсонська області.

Росія може завдати ракетних ударів

За інформацією військових Штабу оборони Запорізького краю, у День захисника України росіяни можуть завдавати чергових масованих ракетних ударів. Попереджали, що 14 жовтня не можна ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

Зазначають, що ймовірність завдання ракетних ударів – 90%. Ворог може атакувати обласні центри, військові об'єкти, а також критичну інфраструктуру. Не виключають також масованого обстрілу позицій по всій лінії зіткнення.

Президент Володимир Зеленський також просив українців не ризикувати, оскільки російські військові – надзвичайно підступні. За словами Зеленського, у день, коли ми всі висловлюватимемо подяку нашим військовим, окупанти можуть завдати масованого удару як по захисниках нашої держави, так і по інших об'єктах інфраструктури.

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