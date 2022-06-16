Сирены начали раздаваться в регионах около 16:00. Первый раз об опасности предупредили жителей Киева.

Важно Россияне нанесли авиаудар по зданию, в котором прятались люди в Лисичанске: есть погибшие

Где есть воздушная тревога

Житомирская область,

Винницкая,

Киевская и Киев,

Черкасская,

Кировоградская,

Черниговская,

Полтавская,

Сумская,

Луганская.

Отметим, что в Луганской области отбоя воздушной тревоги не было еще с 4 апреля. Все из-за интенсивных боев и постоянных обстрелов в регионе.

Около 16:15 во многих регионах последовали "отбои". Тревога осталась на Сумщине.

Как поступать во время опасности

Если в вашем регионе объявили воздушную тревогу, следует немедленно направляться к ближайшему укрытию. Там нужно находиться, пока не объявят отбой.

Если укрытия рядом нет, необходимо хотя бы соблюдать правило двух стен. Это значит, что следует пойти в такое место, чтобы от потенциального места удара вас отделяло две стены. Одна из них будет сдерживать ударную волну, другая будет защищать от обломков.

Игнорировать воздушную тревогу нельзя. Соблюдение простых правил может сохранить жизнь. В Оперативном командовании "Юг" предупреждали, что корабельная группировка вражеского флота в Черном море создает угрозу ракетным ударам. Кроме того, захватчики запускают ракеты с территории России, из оккупированных украинских регионов, а также из Беларуси.

Тревога после визита Макрона и Шольца

Воздушную тревогу в Украине сегодня объявляют не в первый раз. Сирены во всех областях, кроме оккупированной Херсонщины, раздались около 10:40. Примечательно, что это произошло сразу после того, как в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Этот момент даже попал на видео.

О взрывах, к счастью, не сообщалось нигде. Сигналы об отбое раздались около 11:16.

Смотрите больше – Зеленский встретился с Макроном, Шольцом, Драги и Йоханнисом: видео