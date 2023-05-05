По состоянию на 16.46 воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги, сообщает 24 Канал.

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Тревога ширится по Украине

Мониторинговые группы сообщают о возможных пусках ракет типа Х-101 из стратегической авиации Ту-95. Кроме того, по предварительной информации, были осуществлены пуски Х-22 с Ту-22м3. Также сообщают, что сейчас в воздухе 4 борта Ту-22м3, которые перешли на боевые частоты, и 2 борта Ту-95мс.

По состоянию на 17.08 тревога распространилась также на Черниговскую, Киевскую, Житомирскую и Винницкую области.

Радио.Свобода заявила, что россияне обстреляли ракетами Краматорск. Также о взрывах сообщают в Славянске. Вероятно, в Донецкой области было попадание ракеты типа Х-22. Как сообщают в сети, ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины – они вошли с востока страны.

В частности, в Полтавской ОВО призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и не пренебрегать своей безопасностью.

"Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ!" – призвал председатель ОВА Дмитрий Лунин.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также призвал прислушиваться к сигналам тревоги.

Тревогу не игнорируем,

– подчеркнул Ермак.

По данным мониторинговых групп, все запущенные ракеты находятся на Востоке страны.

Также Киевская областная военная администрация заявила о ракетной опасности. Украинцев призывали перейти в укрытие и находиться там до окончания воздушной тревоги.