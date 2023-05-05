Станом на 16:46 повітряну тривогу оголосили в Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Зміни тактики Росії немає, – Маляр про активізацію атак окупантів

Попередня тривога в Україні

  • Уночі 4 травня в Україні лунала повітряна тривога. Причиною цього став запуск ворогом безпілотників.
  • Тривога 4 травня лунала з 02:03 до 06:02.
  • Як стало відомо згодом, терористи випустили по Україні 24 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Наша протиповітряна оборона знищила 18 цих ударних БпЛА, а також розвідувальний безпілотник.
  • Влучання були в Одеській області. На щастя, ніхто не постраждав під час атаки окупантів.