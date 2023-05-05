Станом на 16:46 повітряну тривогу оголосили в Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги,
повідомляє 24 Канал.
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17:35 Київська обласна військова адміністрація наголосила на ракетній небезпеці. Українців закликали перейти в укриття й перебувати там до закінчення повітряної тривоги. 17:26 Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також закликав дослухатися до сигналів тривоги. 17:24 У Полтавській ОВА закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги й не нехтувати своєю безпекою. "Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!" – повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. 17:16 У мережі повідомляють, що ракети вже перебувають у повітряному просторі України – вони зайшли зі сходу країни. 17:09 Радіо.Свобода заявило, що росіяни обстріляли ракетами Краматорськ. Також про вибухи повідомляють у Слов'янську. Ймовірно, у Донецькій області було влучання ракети типу Х-22. 17:08 Тривога поширилася також на Чернігівську, Київську, Житомирську та Вінницьку області. 16:58 Моніторингові групи повідомляють про можливі пуски ракет типу Х-101 зі стратегічної авіації Ту-95. Окрім того, за попередньою інформацією, було здійснено також пуски Х-22 з Ту-22м3. Також повідомляють, що зараз у повітрі 4 борти Ту-22м3, які перейшли на бойові частоти, та 2 борти Ту-95мс. Попередня тривога в Україні Уночі 4 травня в Україні лунала повітряна тривога. Причиною цього став запуск ворогом безпілотників. Тривога 4 травня лунала з 02:03 до 06:02. Як стало відомо згодом, терористи випустили по Україні 24 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Наша протиповітряна оборона знищила 18 цих ударних БпЛА, а також розвідувальний безпілотник. Влучання були в Одеській області. На щастя, ніхто не постраждав під час атаки окупантів.