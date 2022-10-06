В ряде городов – воздушная тревога ​

Сирены зазвучали около 5:39 – сначала в Киевской области, а затем и в других областях. Около 6:10 постепенно начали объявлять отбой.

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По предварительной информации, во время этой воздушной тревоги вражеских попаданий не было. Впрочем, ранее в течение ночи враг несколько раз атаковал Украину.



Карта воздушных тревог 6 октября по состоянию на 5:43 / Инфографика Alerts.in.ua

Ракетный удар по Запорожью и Харькову

В ночь на 6 октября в разных областях по несколько раз предупреждали об угрозах удара с воздуха. К сожалению, в Запорожье и Харькове были попадания.

В Запорожье враг попал, в частности, по жилым домам. Как сообщили в областной военной администрации, они подверглись сильным разрушениям. На месте "прилетов" вспыхнули пожары. Есть пострадавшие, но их точное количество пока неизвестно. "Спасатели уже достают людей из-под завалов", – рассказал Александр Старух, глава ОВА.

Об ударах по Харькову известно меньше – около 3:00 городской глава Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали инфраструктурный объект в Основянском районе. Масштабы разрушений чиновник еще не описывал.