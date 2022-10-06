У низці міст – повітряна тривога ​

Сирени зазвучали близько 5:39 – спершу на Київщині, а потім й у інших областях. Близько 6:10 поступово почали оголошувати відбій.

Зверніть увагу Вночі росіяни атакували Харків та Запоріжжя: перші подробиці про влучання

За попередньою інформацією, під час цієї повітряної тривоги ворожих влучань не було. Втім, раніше протягом ночі ворог кілька разів атакував Україну.



Карта повітряних тривог 6 жовтня станом на 5:43 / Інфографіка Alerts.in.ua

Ракетний удар по Запоріжжю та Харкову

Уночі проти 6 жовтня у різних областях по кілька разів попереджали про загрози удару з повітря. На жаль, у Запоріжжі та Харкові були влучання.

У Запоріжжі ворог поцілив, зокрема, по житлових будинках. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вони зазнали сильних руйнувань. На місці "прильотів" спалахнули пожежі. Є постраждалі, але їхня точна кількість наразі невідома. "Рятувальники вже дістають людей з-під завалів", – розповів Олександр Старух, очільник ОВА.

Про удари по Харкову відомо менше – близько 3:00 міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували інфраструктурний об'єкт в Основ'янському районі. Масштаби руйнувань посадовець ще не описував.