Первыми об угрозе ракетного удара сообщили южные регионы около 16:40. Впоследствии об угрозе сообщили центральные, восточные и даже северные области.

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В каких регионах объявлена воздушная тревога

В Киеве и Киевской области,

В Полтавской области,

В Сумской области,

В Черниговской области,

в Житомирской области,

В Черкасской области,

В Харьковской области,

В Кировоградской области,

В Днепропетровской области,

В Николаевской области,

В Одесской области,

В Запорожской области,

в Донецкой области.

Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Она длится аж с 4 апреля и с тех пор не прекращалась.

К сожалению, большая часть Херсонской области временно находится в оккупации, поэтому оттуда сигналы не поступают. Призываем людей быть осторожными и по крайней мере ориентироваться по сигналам тревоги в соседних регионах.

В Харькове слышали взрывы

В Харьковской области воздушную тревогу объявили примерно в 17:20. И уже менее чем через 10 минут жители региона услышали взрыв. Официальной информации о случившемся пока нет. Однако местные сообщают, что, скорее всего, взрыв произошел за чертой Харькова.

Важно! Не распространяйте адреса "прилетов" и не публикуйте в соцсетях фото/видео с последствиями вражеских обстрелов. Так вы помогаете врагу скорректировать огонь.

Главные правила, которые стоит знать во время воздушной тревоги

Если услышали воздушную тревогу, действуйте быстро, однако взвешенно и спокойно. Сразу перекройте воду, газ и выключите электрические приборы, чтобы уменьшить все риски опасности.

Позаботьтесь о пожилых, маломобильных соседях или людях с инвалидностью, если рядом с вами такие есть. Помогите им добраться до укрытия или убедитесь, что они могут добраться до безопасного места.

Как можно быстрее перейдите к ближайшему укрытию или хранилищу. Если по веской причине вы не можете этого сделать, по крайней мере придерживайтесь правила "двух стен". При этом не забывайте позаботиться о безопасности ваших домашних любимцев, поскольку мы в ответе за тех, кого приручили.

Покидать укрытие или безопасное место можно только после отбоя.

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