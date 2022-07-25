Первыми об угрозе ракетного удара сообщили южные регионы около 16:40. Впоследствии об угрозе сообщили центральные, восточные и даже северные области.
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В каких регионах объявлена воздушная тревога
- В Киеве и Киевской области,
- В Полтавской области,
- В Сумской области,
- В Черниговской области,
- в Житомирской области,
- В Черкасской области,
- В Харьковской области,
- В Кировоградской области,
- В Днепропетровской области,
- В Николаевской области,
- В Одесской области,
- В Запорожской области,
- в Донецкой области.
Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Она длится аж с 4 апреля и с тех пор не прекращалась.
К сожалению, большая часть Херсонской области временно находится в оккупации, поэтому оттуда сигналы не поступают. Призываем людей быть осторожными и по крайней мере ориентироваться по сигналам тревоги в соседних регионах.
В Харькове слышали взрывы
В Харьковской области воздушную тревогу объявили примерно в 17:20. И уже менее чем через 10 минут жители региона услышали взрыв. Официальной информации о случившемся пока нет. Однако местные сообщают, что, скорее всего, взрыв произошел за чертой Харькова.
Главные правила, которые стоит знать во время воздушной тревоги
- Если услышали воздушную тревогу, действуйте быстро, однако взвешенно и спокойно. Сразу перекройте воду, газ и выключите электрические приборы, чтобы уменьшить все риски опасности.
- Позаботьтесь о пожилых, маломобильных соседях или людях с инвалидностью, если рядом с вами такие есть. Помогите им добраться до укрытия или убедитесь, что они могут добраться до безопасного места.
- Как можно быстрее перейдите к ближайшему укрытию или хранилищу. Если по веской причине вы не можете этого сделать, по крайней мере придерживайтесь правила "двух стен". При этом не забывайте позаботиться о безопасности ваших домашних любимцев, поскольку мы в ответе за тех, кого приручили.
- Покидать укрытие или безопасное место можно только после отбоя.
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