Глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий показал последствия ракетного удара по области. Поскольку сами ракеты никуда не попали, то вред региону могли нанести только их обломки, разлетевшиеся после встречи с силами ПВО.

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Силы ПВО провели ювелирную работу

Руководитель ОВА за это им и поблагодарил. Сергей Гамалий также напомнил о том, что каждый может использовать чат-бот "Что-то летит". С его помощью можно способствовать эффективной работе наших военных по уничтожению объектов неприятеля в небе над Украиной.

Враг атаковал Хмельнитчину утром

Напомним, что утром 24 июля в большинстве регионов Украины звучала воздушная тревога. Сирены включили в 08:13 и в Хмельницкой области. А уже через короткое время там сообщили о взрывах.

Эту информацию подтвердил глава ОВА. Но тогда он поспешил успокоить жителей области, ведь сработала система ПВО. Так что ни о каких "прилетах" не говорилось.

Вскоре поступила дополнительная информация. Речь шла о том, что в небе над Хмельнитчиной удалось сбить сразу 4 крылатые ракеты типа "Калибр".



Обломки одной из ракет упали в поле / Фото с телеграма Сергея Гамалия

Оккупанты целый день думали, что же делать с теми сбитыми ракетами. И ничего лучше не придумали. Они распространили очередной фейк о своих успехах.

Как выяснилось, это не ПВО – сарказм – сбило вражеские ракеты. Это "Калибры" целыми и невредимыми "попали" в цель близ Богдановцев на Хмельнитчине. Что же касается мишени, то ею, уверяют оккупанты, стала база с боеприпасами к РСЗО HIMARS, а также снарядами к гаубицам M777. Все в лучших традициях кремлевских методик.

К слову, если мы уже заговорили об уничтожении, то нелишне будет вспомнить о потерях врага на войне против Украины. Ведь они, подчеркиваем, просто колоссальны.

Уже почти 40 тысяч оккупантов стали "двухсотыми"

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 39 700 российских бойцов. А за прошедшие сутки на тот свет удалось отправить 180 оккупантов. Оговоримся сразу же, что эта цифра приблизительна. Ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, в металлолом уже превратили 1730 танков, 3950 боевых бронированных машин, 876 артиллерийских систем, 257 РСЗО, а также 116 единиц средств ПВО.

А еще "вторая армия мира" обеднела на 222 самолета, 188 вертолетов, 719 БпЛА оперативно-тактического уровня, 174 крылатые ракеты, 2832 автомобиля и автоцистерны и 73 единицы специальной техники.

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