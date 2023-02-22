Взрыв, раздававшийся в Сумах – это работа ПВО. Местная ОВА сообщила, что цель поражена.

Ранее В Сумской области во время воздушной тревоги сработало ПВО

В Днепре также слышали звуки взрывов, пишет "Общественное" . Сообщения появились около 01:40, однако официальных подтверждений пока нет. После 2 часов в регионах объявили об отбое тревоги.

Кстати, враг обстреливал приграничье Сумщины и в течение дня. Россияне 21 февраля обстреляли 5 территориальных общин области: было зафиксировано 78 "прилетов".

Ночные взрывы на Донбассе

Также в эту ночь серия сильных взрывов всколыхнула оккупированные города Донецкой области. В частности, мэрия Мариуполя сообщила об 11 взрывах в городе. Вероятно, были попадания в места скопления врага.

Громко было в Донецке, Макеевке, Харцызске, Дебальцево, Иловайске. оккупанты традиционно рассказывали, будто "работает ПВО". Говорили, что слышат "особые звуки" взрывов и "отбивают удар". Затем появилась информация о проблемах со светом.

Российские паблики публиковали видео, где видны вспышки и громкие звуки. Что именно повлекло за собой взрывы – неизвестно. Однако после них в некоторых местах пожар.