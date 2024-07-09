В частности, ночью в Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тело мальчика. Сейчас продолжается ликвидация последствий на 3 локациях.

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