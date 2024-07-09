В частности, ночью в Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тело мальчика. Сейчас продолжается ликвидация последствий на 3 локациях.
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Источник:ГСЧС
Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву утром 8 июля. Утром 9 июля в ГСЧС сообщили, что количество жертв в результате вражеского удара возросло.
В частности, ночью в Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тело мальчика. Сейчас продолжается ликвидация последствий на 3 локациях.
Смотрите также Поражен корпус с тяжелобольными детьми, погиб врач: что известно об атаке на "Охматдет"