Если вы слышали звуки сирен, возвестивших о воздушной тревоге – немедленно направляйтесь в укрытие. Следите за обновлениями информации от местных властей.

Обратите внимание Во время тревоги в Запорожье и Никополе слышали взрывы: власти говорят, что "прилетов" в городах не было

Оккупанты снова атаковали Николаев и Харьков

Первые сообщения о взрывах в Николаеве появились около 2.43, после чего в городе и области объявили воздушную тревогу. Местные телеграмм-каналы пишут о возможном обстреле из реактивных систем залпового огня.

Около 3:07 появилось сообщение о взрывах в Харькове. По данным Суспильного, за 15 минут тревоги раздалось по меньшей мере 20 взрывов, часть из которых могла прогреметь за городом на юго-востоке от Харькова.