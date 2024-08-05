Российские захватчики не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Подчеркнем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

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18:29, 5 августа Отбой угрозы. Кроме Харьковской и Донецкой областей,

– сообщили в ПС.

18:29, 5 августа В областях Украины начали раздаваться отбои.

18:13, 5 августа В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!,

– говорится в сообщении.