Российские захватчики не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Подчеркнем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.
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Отбой угрозы. Кроме Харьковской и Донецкой областей,
– сообщили в ПС.
В областях Украины начали раздаваться отбои.
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины.
Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!,
– говорится в сообщении.
По областям Украины распространилась воздушная тревога.