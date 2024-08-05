Російські загарбники не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Наголосимо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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Які області були під загрозою

18:29, 5 серпня

Відбій загрози. Крім Харківської та Донецької областей,
– повідомили в ПС.

18:29, 5 серпня

В областях України почали лунати відбої.

18:13, 5 серпня

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України.

Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!,
– ідеться в повідомленні.

18:13, 5 серпня

По областях України поширилася повітряна тривога.