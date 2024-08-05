Російські загарбники не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Наголосимо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
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Які області були під загрозою
18:29, 5 серпня
Відбій загрози. Крім Харківської та Донецької областей,
– повідомили в ПС.
18:29, 5 серпня
В областях України почали лунати відбої.
18:13, 5 серпня
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України.
Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!,
– ідеться в повідомленні.
18:13, 5 серпня
По областях України поширилася повітряна тривога.