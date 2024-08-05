24 Канал закликає українців перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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В Україні лунає повітряна тривога

Після оголошення повітряної тривоги українців попередили про загрозу балістичного озброєння.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,

– написали в Повітряних силах ЗСУ.

О 15:32 в ПС повідомили, що на Миколаївщину рухається швидкісна ціль.

Близько 15:35 моніторингові канали повідомили, що в Миколаївській області чули вибух.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, в Сумах вранці та вдень 5 серпня також пролунали вибухи. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.