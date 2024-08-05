Окупанти атакували ударними БпЛА типу "Шахед" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська – Росії. Про наслідки атаки ворожих безпілотників на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Ударні БпЛА атакували Київщину

Тривога через атаку "Шахедів" оголошувалася двічі та тривала майже всю ніч. В області також працювали сили ППО.

Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні,

– зазначив Кравченко.

В Київській ОВА додали, що падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.

Начальник КОВА закликав кожного жителя Київщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях поки небезпека не мине. У випадку знаходження уламків збитих цілей необхідно повідомляти поліцію або ДСНС

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Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що у ніч на 5 серпня 2024 року сили ППО знищили всі "Шахеди". За його словами, Росія запустила по Україні 24 ударні дрони.