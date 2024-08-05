Варто зазначити, що повітряна тривога через "Шахеди" тривала близько 8 годин. У низці областей також працювала протиповітряна оборона.

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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що у ніч на 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Шахед" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська – Росії. Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони.

Внаслідок протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях,

– написав генерал.



Робота ППО по "Шахедах" вночі 5 серпня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Наостанок Олещук наголосив, що разом українці обов'язково дійдуть до перемоги.

До слова, повітряна тривога через "Шахеди" пролунала ще о 22:24 4 серпня. Спершу сирени почули у Сумській області, а згодом тривога почала ширитися на центральні та східні області з вектором руху на південь.

Тривога також лунала і в Київській області. Останній російсько-іранський дрон фіксували поблизу Черкас, закликавши жителів міста бути в укриттях. Відбій пролунав о 06:51 5 серпня.

Раніше російські загарбники також атакували Україну "Шахедами" і вночі 4 серпня. Тоді окупанти запустили 5 ударних безпілотних літальних апаратів, всі були збиті українською ППО.