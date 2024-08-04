Адже вночі проти 4 серпня окупанти запустили по Україні 5 ударних безпілотників типу "Шахед". Детальніше про небезпеку читайте у тексті 24 Каналу.
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22:44, 4 серпня
Повітряна тривога лунає у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях.
22:34, 4 серпня
Дрони в східній частині Дніпропетровщини, курс Північний.
22:27, 4 серпня
БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.
22:24, 4 серпня
Сумська область – загроза ударних безпілотників.