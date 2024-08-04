Адже вночі проти 4 серпня окупанти запустили по Україні 5 ударних безпілотників типу "Шахед". Детальніше про небезпеку читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Росіяни вночі атакували ракетами та "Шахедами": скільки цілей вдалося збити

22:44, 4 серпня Повітряна тривога лунає у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях.

22:34, 4 серпня Дрони в східній частині Дніпропетровщини, курс Північний.

22:27, 4 серпня БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.