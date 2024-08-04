Ведь в ночь на 4 августа оккупанты запустили по Украине 5 ударных беспилотников типа "Шахед". Подробнее об опасности читайте в тексте 24 Канала.
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22:44, 4 августа
Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях.
22:34, 4 августа
Дроны в восточной части Днепропетровщины, курс Северный.
22:27, 4 августа
БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.
22:24, 4 августа
Сумская область – угроза ударных беспилотников.