Ведь в ночь на 4 августа оккупанты запустили по Украине 5 ударных беспилотников типа "Шахед". Подробнее об опасности читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Россияне ночью атаковали ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось сбить

22:44, 4 августа Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях.

22:34, 4 августа Дроны в восточной части Днепропетровщины, курс Северный.

22:27, 4 августа БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.