Оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарска и Курска – России. О последствиях атаки вражеских беспилотников на Киевщину рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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Ударные БпЛА атаковали Киевскую область

Тревога из-за атаки "Шахедов" объявлялась дважды и продолжалась почти всю ночь. В области также работали силы ПВО.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие отсутствуют,

– отметил Кравченко.

В Киевской ОВА добавили, что падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытой местности.

Начальник КОВА призвал каждого жителя Киевщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не минует. В случае нахождения обломков сбитых целей необходимо сообщать в полицию или ГСЧС

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Ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что в ночь на 5 августа 2024 года силы ПВО уничтожили все "Шахеды". По его словам, Россия запустила по Украине 24 ударных дрона.