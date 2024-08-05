Оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарска и Курска – России. О последствиях атаки вражеских беспилотников на Киевщину рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Смотрите также В Харькове дважды прогремела серия взрывов
Ударные БпЛА атаковали Киевскую область
Тревога из-за атаки "Шахедов" объявлялась дважды и продолжалась почти всю ночь. В области также работали силы ПВО.
Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие отсутствуют,
– отметил Кравченко.
В Киевской ОВА добавили, что падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытой местности.
Начальник КОВА призвал каждого жителя Киевщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не минует. В случае нахождения обломков сбитых целей необходимо сообщать в полицию или ГСЧС
Ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что в ночь на 5 августа 2024 года силы ПВО уничтожили все "Шахеды". По его словам, Россия запустила по Украине 24 ударных дрона.