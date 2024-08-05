Военные отмечали, что страна-агрессор запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушную тревогу в Харьковской области объявили ориентировочно в 22:44 4 августа, по состоянию на 0:13 5 августа – красной остается часть Украины включительно с Харьковщиной, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Харькове

В Харькове слышно серию взрывов,

– сообщило Суспильне ориентировочно в 0:06 5 августа.

Перед этим начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник заявил, что по состоянию на полночь на 5 августа – российские беспилотники находились в районе Харькова.

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Кстати, по состоянию на 0:19 власти Харькова и области не рассказывали о последствиях атаки россиян.