Були попередження про застосування ворогом КАБів. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про вибухи у Сумах
Повітряну тривогу у Сумській області оголосили ще о 07:41. Спочатку Повітряні сили писали про роботу ППО по ворожому безпілотнику, а потім про загрозу пусків керованих авіаційних бомб.
Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині,
– написали військові.
Гучні звуки почули у Сумах близько 08:49. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
"У Сумах було чути звуки вибуху", – написали журналісти.
Станом на 08:57 Повітряна тривога у Сумській області все ще триває. Про наслідки ворожого обстрілу в Сумській ОВА поки що нічого не писали.