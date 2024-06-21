Запад пытается поддержать Украину в ее борьбе за свет и выживание. В Пентагоне изменение приоритета в предоставлении ракет ПВО связали именно с атаками оккупантов по энергетике.

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Солнечные панели в каждый дом: детали поручения президента

Солнечные панели, смарт-счетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне,

– сказано в сообщении президента.

Также правительству поручили разработать условия, чтобы упростить для людей установление солнечных панелей и аккумуляторов. Должны быть продуманы налоговые и таможенные льготы, специальные кредитные программы.

Кабмин должен разработать стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.

Выгодно ли переходить на солнечную энергетику

Конечно, солнечные панели – не панацея. К тому же 4 апреля этого года оккупанты впервые прицельно ударили по СЭС в тылу.

Также нельзя установить солнечную панель на крыше ОСМД. Но она придаст дому автономности. А еще панель работает не только летом.

Подробно о преимуществах и недостатках солнечной энергетики читайте в статье.