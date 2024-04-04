Российские удары не только сеют смерть, но и ставят под угрозу ядерную безопасность. Например, из-за обстрела Харькова 4 апреля обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". В 2022 году она также была под ударом.

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Враг атаковал солнечную электростанцию в тылу

О деталях удара рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции в медиацентре "Украина – Укринформ".

Вчера враг прицельно атаковал солнечную электростанцию. Это первый, по крайней мере на моей памяти, случай целенаправленной атаки на объект возобновляемой энергетики,

– сказал он.

Кудрицкий подчеркнул: речь именно об ударе по тыловой солнечной электростанции (СЭС), не об атаке в пределах зоны боевых действий. Какой именно объект оказался под ударом, чиновник не назвал.

Есть ли дефицит в энергосистеме

Поскольку сейчас потеплело, то общее потребление электроэнергии падает. Из-за этого острого дефицита в энергосистеме, к счастью, нет. Но происходит сезонный рост производства электричества на СЭС, сообщил представитель Укрэнерго.

Какова ситуация с энергетикой в Украине

2 апреля руководство ДТЭК показало, в каком состоянии одна из теплоэлектростанций после обстрела. На видео зафиксированы ужасные последствия. Энергетики констатируют: гражданский объект превращен в пепел.

Утром 4 апреля появилась информация, что Запорожская АЭС в очередной раз на грани блэкаута. Там из-за обстрела отключилась внешняя воздушная линия.

США помогут нашему государству восстановить энергосистему после российских атак. Об этом сообщила посол США Бриджит Бринк на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Сейчас собирают информацию о том, в чем нуждается Украина. Пока говорится о высоковольтном оборудовании, автотрансформаторах и оборудовании для проведения ремонтов.

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