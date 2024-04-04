Российские удары не только сеют смерть, но и ставят под угрозу ядерную безопасность. Например, из-за обстрела Харькова 4 апреля обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". В 2022 году она также была под ударом.
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Враг атаковал солнечную электростанцию в тылу
О деталях удара рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции в медиацентре "Украина – Укринформ".
Вчера враг прицельно атаковал солнечную электростанцию. Это первый, по крайней мере на моей памяти, случай целенаправленной атаки на объект возобновляемой энергетики,
– сказал он.
Кудрицкий подчеркнул: речь именно об ударе по тыловой солнечной электростанции (СЭС), не об атаке в пределах зоны боевых действий. Какой именно объект оказался под ударом, чиновник не назвал.
Есть ли дефицит в энергосистеме
Поскольку сейчас потеплело, то общее потребление электроэнергии падает. Из-за этого острого дефицита в энергосистеме, к счастью, нет. Но происходит сезонный рост производства электричества на СЭС, сообщил представитель Укрэнерго.
Какова ситуация с энергетикой в Украине
2 апреля руководство ДТЭК показало, в каком состоянии одна из теплоэлектростанций после обстрела. На видео зафиксированы ужасные последствия. Энергетики констатируют: гражданский объект превращен в пепел.
Утром 4 апреля появилась информация, что Запорожская АЭС в очередной раз на грани блэкаута. Там из-за обстрела отключилась внешняя воздушная линия.
США помогут нашему государству восстановить энергосистему после российских атак. Об этом сообщила посол США Бриджит Бринк на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Сейчас собирают информацию о том, в чем нуждается Украина. Пока говорится о высоковольтном оборудовании, автотрансформаторах и оборудовании для проведения ремонтов.
В чем особенность атак россиян: мнение эксперта
- Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что осенью придется покупать электроэнергию за рубежом. Ведь враг беспощадно бьет по энергетике. К тому же сейчас россияне четко бьют по генерации, а не рассеянно, как это было в прошлом году (тогда были удары по трансформаторам и магистралям).
- Например, во время точного удара по Днепровской ГЭС враг четко попал в машинный зал, уничтожив турбины. Чтобы восстановить электростанцию, нужно до трех лет. Но Россия может ударить по ГЭС и во время восстановления.
- Следует сказать, что оккупанты не обстреливают атомные электростанции, которые являются основой энергетики Украины. Вероятно, потому, что те построены с учетом возможности авиационного удара. В то же время захватчики сосредоточились на атаках по тепловым, солнечным и гидроэлектростанциям.