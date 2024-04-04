Именно через нее Запорожская АЭС получала питание для своих нужд от украинской энергосистемы. Отключение произошло в 10:06 4 апреля.

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Что известно о том, что ЗАЭС на грани блэкаута

Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-750 киловатт "Днепровская", работу которой недавно была восстановлена силами украинских энергетиков,

– заявили в Энергоатоме.

Они объяснили, что это снова грозит аварийной ситуацией. Ведь в случае отключения последней линии ЗАЭС может быть на грани очередного блэкаута.

В Энергоатоме вспомнили, что на станции уже было 8 полных блэкаутов и один частичный (тогда запускали аварийные дизель-генераторы и системы безопасности). Если они перестанут работать, то возможна аварийная ситуация.

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