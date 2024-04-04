Саме через неї Запорізька АЕС отримувала живлення для своїх потреб від української енергосистеми. Відключення відбулось о 10:06 4 квітня.

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Що відомо про те, що ЗАЕС на межі блекауту

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750 кіловат "Дніпровська", роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків,

– заявили в Енергоатомі.

Вони пояснили, що це знову загрожує аварійною ситуацією. Адже у випадку відключення останньої лінії ЗАЕС може бути на межі чергового блекауту.

В Енергоатомі пригадали, що на станції вже було 8 повних блекаутів та один частковий (тоді запускали аварійні дизель-генератори та системи безпеки). Якщо вони перестануть працювати, то можлива аварійна ситуація.

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