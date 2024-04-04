Саме через неї Запорізька АЕС отримувала живлення для своїх потреб від української енергосистеми. Відключення відбулось о 10:06 4 квітня.
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Що відомо про те, що ЗАЕС на межі блекауту
Наразі найбільша у Європі атомна електростанція з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750 кіловат "Дніпровська", роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків,
– заявили в Енергоатомі.
Вони пояснили, що це знову загрожує аварійною ситуацією. Адже у випадку відключення останньої лінії ЗАЕС може бути на межі чергового блекауту.
В Енергоатомі пригадали, що на станції вже було 8 повних блекаутів та один частковий (тоді запускали аварійні дизель-генератори та системи безпеки). Якщо вони перестануть працювати, то можлива аварійна ситуація.
Останні новини із Запорізької АЕС
- Наприкінці березня Росія знову посилила обстріли ЗАЕС. Також з'явилося відео з атомної станції, на якому видно, що російські загарбники зберігають там свою техніку й особовий склад.
- Експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна розповіла, що росіяни використовують ЗАЕС не тільки як військову базу для захисту техніки, зброї, а і як житлове помешкання для особового складу. Адже на станції бігають та тренуються російські окупанти, хоч раніше навіть не всі працівники ЗАЕС мали доступ до деяких приміщень.
- Буквально 22 березня через обстріл росіян відключалась зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кіловат "Дніпровська", яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України. Тоді очільник Енергоатома Петро Котін пояснював, що ситуація вкрай небезпечна та знову загрожує настанням аварійної ситуації. Адже у випадку відключення останньої лінії зв'язку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті. Це важке порушення умов безпечної експлуатації станції.