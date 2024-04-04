Російські удари не тільки сіють смерть, але й ставлять під загрозу ядерну безпеку. Наприклад, через обстріл Харкова 4 квітня знеструмлена ядерна установка "Джерело нейтронів". У 2022 році вона також була під ударом.

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Ворог атакував сонячну електростанцію в тилу

Про деталі удару розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції у медіацентрі "Україна – Укрінформ".

Вчора ворог прицільно атакував сонячну електростанцію. Це перший, принаймні на моїй пам'яті, випадок цілеспрямованої атаки на об'єкт відновлюваної енергетики,

– сказав він.

Кудрицький підкреслив: мова саме про удар по тиловій сонячній електростанції (СЕС), не йдеться про атаку в межах зони бойових дій. Який саме об'єкт опинився під ударом, чиновник не назвав.

Чи є дефіцит в енергосистемі

Оскільки зараз потеплішало, то загальне споживання електроенергії падає. Через це гострого дефіциту в енергосистемі, на щастя, нема. Але відбувається сезонне зростання виробництва електрики на СЕС, повідомив представник Укренерго.

Яка ситуація з енергетикою в Україні

2 квітня керівництво ДТЕК показало, в якому стані одна з теплоелектростанцій після обстрілу. На відео зафіксовано жахливі наслідки. Енергетики констатують: цивільний об'єкт перетворено на попіл.

Зранку 4 квітня з'явилася інформація, що Запорізька АЕС укотре на межі блекауту. Там через обстріл відключилася зовнішня повітряна лінія.

США допоможуть нашій державі відновити енергосистему після російських атак. Про це повідомила посол США Бріджит Брінк на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Зараз збирають інформацію про те, чого потребує Україна. Поки мовиться про високовольтне обладнання, автотрансформатори та устаткування для проведення ремонтів.