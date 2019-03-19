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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Во 2-й тур выборов выходят Тимошенко и Зеленский, – социология

      61 Читати новину українською
      Голосование
      Голосование / firtka.if.ua

      Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко выходят во 2-й тур президентских выборов, действующий глава государства – на третьем месте.

      Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз".

      Так, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 21,5% украинцев (26,5% среди тех, кто определился и будет голосовать). Юлию Тимошенко выбирают 15,1% (18,6% среди тех, кто определился и будет голосовать).

      Петр Порошенко занимает третье место с результатом 13,9% (17.1%). Условную отметку в 10% пересекает еще только один кандидат – Юрий Бойко, у которого 11,2% (13,8 среди тех, кто определился и придет на выборы).

      Общенациональный опрос проведен Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба. Опрос проведен с 8 по 16 марта 2019 года во всех областях Украины (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошены 2016 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту проживания респондента "с глазу на глаз". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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      Теги: Новости политики Социологическое исследование Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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