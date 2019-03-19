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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      У 2-й тур виборів виходять Тимошенко і Зеленський, – соціологія

      104 Читать новость на русском
      Голосування
      Голосування / firtka.if.ua

      Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко вихоять у 2 тур президентських виборів, чинний глава держави – на третьому місці.

      Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою "Соціопрогноз".

      Так, за Володимира Зеленського готові проголосувати 21,5% українців (26,5% серед тих, хто визначився і голосуватиме). Юлію Тимошенко обирають 15,1% (18,6% серед тих, хто визначився і голосуватиме).

      Петро Порошенко посідає третє місце з результатом 13,9% (17.1%). Умовну позначку в 10% перетинає ще тільки один кандидат Юрій Бойко, який має 11,2% (13,8 серед тих, хто визначився і прийде на вибори).

      Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою "Соціопрогноз" за підтримки Київського прес-клубу. Опитування проведено з 8 по 16 березня 2019 року в усіх областях України (за виключенням

      тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим). Всього опитано 2016 респонденти. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч". Статистична похибка не перевищує 2,2%.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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